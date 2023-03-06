شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تحرر 74 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 74743 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها 12506 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. ونجحت الجهود في ضبط 234 مخالفة السير بدون تراخيص و9 دراجات نارية مخالفة و23 مخالفة موقف عشوائى و10 مخالفات شروط التراخيص. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.