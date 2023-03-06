شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات التموين تتابع ضخ السلع الغذائية فى معارض "أهلا رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ السلع بمعارض أهلا رمضان في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث أشارت إلى استمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، كذلك توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومن خلال السيارات المتنقلة في القرى والنجوع.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن معرض "أهلا رمضان" الرئيسى سيتم افتتاحه ‏خلال أيام بعد استكمال أعمال التجهيزات وضخ السلع به، وأن البيع بالمعرض سيكون بسعر التكلفة، مؤكداً أن إنشاء ‏المعرض يأتى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتحت ‏رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأن الدولة اتخذت العديد ‏من الإجراءات لسرعة إنهاء الإفراجات الجمركية، مشيراً إلى أن ‏الإفراج الجمركي للسلع خاصة الاستراتيجية لها الأولوية، وأكد أن عدد المعارض وصل إلى 455 معرضا على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن ‏منتشرين بكل مركز ومدينة ونجع، إضافة إلى السيارات المتنقلة ‏والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بتخفيضات تصل إلى ‏‏30%.