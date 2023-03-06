شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة اليوم الإثنين، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وذكرت صحيفة (الأنباء) الكويتية، تحت عنوان "السيسي للسوداني: ندعم أمن واستقرار العراق ونعتز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين" أن الرئيس السيسي قال "إن الثوابت الراسخة للسياسة المصرية تؤكد مساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار".

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، وعدد من المسؤولين، مشيرة إلى أن الرئيس أعرب - خلال اللقاء - عن حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، وفقاً لاحتياجات الشعب العراقي، وبما يعزز التكامل بين الجانبين ويحقق الأهداف التنموية المشتركة، بالإضافة إلى مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة.

وتحت عنوان "السيسي والسوداني يجددان الالتزام بالتعاون بين مصر والعراق والأردن" أشارت صحيفة (الجريدة) إلى أن رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني، أجرى أمس، زيارة إلى القاهرة، استقبله خلالها الرئيس السيسي، وجدد الطرفان خلالها الالتزام بآلية التعاون الثلاثي، التي تضم مصر والعراق والأردن، وأكد الرئيس السيسي دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

من ناحيتها، نشرت صحيفة (النهار) تحت عنوان "السيسي استقبل السوداني..إنضاج التكامل بين مصر والعراق" أن الرئيس السيسي أعرب عن حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، وفقاً لاحتياجات الشعب العراقي وبما يعزز التكامل بين الجانبين ويحقق الأهداف التنموية المشتركة، بالإضافة إلى مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة.

وأضافت أن رئيس الوزراء العراقي أعرب عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للعراق على كافة الأصعدة..مؤكدا حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية في مختلف المجالات.