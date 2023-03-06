شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل قيمة استخراج جواز السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار وزارة الداخلية بتعديل قيمة استخراج جواز السفر المقروء أليًا، بحيث يتم تحصيل مبلغ 505 جنيهات شاملة الرسوم المقررة وقيمة التكلفة الفعلية لإصداره وطباعته وعلامات تأمينه.

كما جاء في القرار يكون قيمة الرسم 500 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة، في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وبما لا يجاوز مبلغ 755 جنيها.

كما نشرت الجريدة قرار بالتصديق على انتخاب القس عادل جاد الله عبد الملاك جاد الله عضوًا بالمجلس الإنجيلي العام مندوبًا عن الكنائس الرسولية، لمدة 8 سنوات، تبدأ من 1 نوفمبر 2021 إلى 31 أكتوبر 2029.