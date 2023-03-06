شكرا لقرائتكم خبر عن أسطول إير كايرو يصل إلى 30 طائرة نهاية شهر مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح حسين شريف رئيس شركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، أن أسطول الشركة الجوي سيصل إلى 30 طائرة مع نهاية شهر مارس الجاري، حيث تسلمت الشركة طائرتها الـ20 من طراز الإيرباص A320 في مطلع نفس الشهر، ومن المقرر أن تتسلم طائرة أخرى من نفس الطراز قبل نهاية مارس الحالي، بالإضافة إلى طائراتها من طراز E190 و طراز ATR72-600، يأتي ذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني باستمرار خطة التطوير التي تنتهجها وزارة الطيران لدعم مشاركة شركات الطيران المصرية فى حركة السفر والسياحة الى مصر.

وأضاف شريف في بيان لوزارة الطيران المدني، أن الشركة تنتهج خطة طموحة لدعم أسطولها الجوي والتوسع فى شبكة خطوطها لربط مناطق الجذب السياحى المصرية بدول العالم وذلك بالتنسيق مع شركة مصر للطيران لتكوين شبكة متكاملة تغطي معظم المدن العالمية وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى حركة السياحة إلى مصر خلال الفترة القادمة .

وأوضح، أنه من المخطط أن يصل أسطول الشركة بحلول عام 2027 إلى 60 طائرة، حيث كان يبلغ أسطول الشركة 7 طائرات في عام 2020، مؤكدًا أن شركة إير كايرو ستشهد نقلة نوعية من حيث عدد الترددات والرحلات اليومية و زيادة الوجهات الجديدة وتوسيع شبكة الخطوط .