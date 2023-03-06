شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي تحذر: لا توجد جامعة خاصة مُرخصة باسم "الشرق الأوسط" بالفيوم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وفي ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن مداهمة لجنة الضبطية القضائية لمقر المُنشأة، فقد تبين خلو الأوراق من وجود أي تراخيص أو موافقات من الجهات الرسمية بالدولة تُتيح لها مزاولة أي نشاط تعليمي جامعي.
ووجه وزير التعليم العالي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المنشأة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وتهيب وزارة التعليم العالي بالرجوع إليها بشأن ما يتعلق بإنشاء الجامعات الخاصة وكافة مؤسسات التعليم العالي بالدولة، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، حيث نصت المادة رقم 1 منه على أنه: "يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأس مالها مملوكة لمصريين لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وبموافقة مجلس الوزراء".
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة تهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعاية الخاصة بالمنشأة المزعومة "جامعة الشرق الأوسط" بمدينة الفيوم الجديدة، وعدم التورط في دفع قيمة أسهم في كيان غير موجود قانونا.