شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يصدر قرارات بتعيين 43 قيادة جديدة بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتعيين 43 قيادة جامعية جديدة شملت وكلاء كليات، ورؤساء مجالس أقسام علمية، ومديرين ونواب مديرين لمراكز ووحدات خدمية وبحثية وطبية في عدد من كليات الجامعة.

ووجه الدكتور محمد الخشت، القيادات الجامعية الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق للمساهمة في استمرار تقدم جامعة القاهرة، والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات ومنافسة الجامعات العالمية المرموقة، محددًا لهم عددًا من المهام ذات الأولوية فى هذه المرحلة التي تستهدف تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، وذلك وفق استراتيجية جامعة القاهرة 2021- 2025 كجامعة من الجيل الرابع. وشدد على بذل الجهد لتحقيق الاعتماد الدولي في كل التخصصات وسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشرة الأولى على مستوى العالم .

وتضمنت القرارات، تعيين 10 وكلاء بعدد من كليات الجامعة، ففي كلية التربية النوعية تم تعيين الدكتور أحمد عويس أحمد عبد الهادي وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية، والدكتور محمود حامد محمود برين وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفي كلية التربية للطفولة المبكرة تم تعيين الدكتورة علا حسن كامل وكيلًا لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان سعد السيد زناتي وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفي كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تم تعيين الدكتور خالد سليمان سليمان وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سها علي عبد الجواد علي وكيلا لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفي كلية الدراسات الأفريقية العليا تم تعيين الدكتورة أميرة شوقي أحمد سليمان وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفي كلية كلية الطب البيطري تم تعيين الدكتور فايز عوض الله صليب عوض الله وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما تم تعيين الدكتورة آمال محمد عبد الباقي عبد العزيز وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية العلاج الطبيعي، والدكتورة مها فاضل محمد علي وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث بالمعهد القومي لعلوم الليزر.

وشملت قرارات رئيس جامعة القاهرة، تعيين 20 رئيسًا بمجالس الأقسام العلمية بعدد من الكليات، ففي كلية الحقوق تم تعيين كل من الدكتور رفعت عيد سيد محمد لمجلس قسم القانون العام، والدكتور أسامة روبي عبد العزيز الروبي قائما بأعمال رئاسة مجلس قسم قانون المرافعات المدنية والتجارية، والدكتور إيهاب عباس عبد الفتاح الفراش لمجلس قسم فلسفة القانون وتاريخه، والدكتور أشرف عرفات سليمان أبو حجازي لمجلس قسم القانون الدولي، وبكلية الزراعة تم تعيين كل من الدكتورة هند مصطفى فهمي علي سويفي لمجلس قسم بساتين الزينة، والدكتورة داليا محمد عبد العزيز نصار لمجلس قسم النبات الزراعي، والدكتور محمد عبد المعبود عبد الشافي لمجلس قسم المحاصيل، وبكلية الدراسات العليا للتربية تم تعيين كل من الدكتورة أماني عبد القادر محمد الهندي لمجلس قسم أصول التربية، والدكتورة أميمة محمد عفيفي أحمد لمجلس قسم المناهج وطرق التدريس، وفي كلية الطب البيطري تم تعيين كل من الدكتور محمد علي أحمد وردة لمجلس قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزئية، والدكتور باسم محمد عبد الحميد أحمد قائما بأعمال رئيس مجلس قسم الفيروسات، وفي كلية التجارة تم تعيين الدكتور محمود محمد السيد أحمد رئيسا لمجلس قسم الرياضة والتأمين، والدكتورة هبه فؤاد علي إسماعيل رئيسا لمجلس قسم إدارة الأعمال، والدكتور محمد عبد السلام سيد حسن رئيسا لمجلس قسم المحاسبة.

كما شملت القرارات، تعيين الدكتور أحمد أمين علي موسى لمجلس قسم العلوم الأساسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور عمر محمد أحمد عبد الكريم لمجلس قسم ترميم الآثار بكلية الآثار، والدكتور محمد عبد الحميد حسين صبري لمجلس قسم الاحصاء الرياضي بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والدكتورة سماح عطية طلبة محمد الشيمي لمجلس قسم العلاج الطبيعي للأطفال بكلية العلاج الطبيعي، والدكتور عيسى محمد المغاوري بيومي لقسم هندسة المناجم والبترول والفلزات بكلية الهندسة، والدكتور سالم فرج سالم حجازي قائما بأعمال رئاسة مجلس قسم تطبيقات الليزر الهندسية بالمعهد القومي لعلوم الليزر.

وتضمنت القرارات، تعيين 13 من مدير ونائب مدير لعدد من مراكز ووحدات الكليات، حيث تم تعيين الدكتور محمود أحمد عبد الغفار قائم بأعمال مدير مركز التراث الشعبي بكلية الآداب، والدكتورة نهى أحمد عبد العزيز قائم بأعمال مدير مركز العمران الأفريقي بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني، والدكتور صفوت علي صالح قائم بأعمال مدير مركز دار العلوم للغات والبحوث اللغوية المتقدمة بكلية دار العلوم، والدكتورة شيماء محيي الدين محمود قائما بأعمال مدير مركز البحوث الأفريقية بكلية الدراسات الأفريقية العليا، والدكتور خالد توفيق حسن واصف مشرفًا على قسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كما تم تعيين الدكتورة هبه أحمد حسن قائما بأعمال مدير مركز تطوير البرمجيات المتقدمة واستشارات الهندسة الطبية بكلية الهندسة، والدكتورة مها أمين علي حسانين مديرًا للمركز الفني لتهيئة فرص العمل لخريجي الهندسة، والدكتور أيمن عبد الحميد عبد الحميد الميداني مديرًا لمركز الدراسات والبحوث التعدينية، والدكتورة سحر حسن فهمي إمام مديرًا لمركز تطوير الدراسات العليا وبحوث العلوم الهندسية، والدكتورة فاطمة إبراهيم سيد بركات قائما بأعمال مدير مركز دراسات التصنيع والتنمية المستدامة.

كما تضمنت القرارات تعيين كل من الدكتور أحمد رجب حجازي نائبًا لمدير مركز دار العلوم للغات والبحوث اللغوية المتقدمة بكلية دار العلوم، والدكتور أحمد عرابي حسن محمد نائبًا لمدير وحدة خدمات وبحوث البيوتكنولوجية البيطرية بكلية الطب البيطري، والدكتورة منال أحمد الشافعي نائبًا لمدير مجمع العيادات التخصصية لشئون المرضى بكلية العلاج الطبيعي.