شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح معرض أهلا رمضان بحديقة الأورمان فى الجيزة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى يرافقه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض "أهلا رمضان" لاستقبال شهر رمضان للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان بحديقة الأورمان.

أوضح سعيد صالح مستشار وزير الزراعه واستصلاح الأراضي للمتابعة، أنه يتم حاليًا مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذ الوزارة بتخفيضات تتراوح بين 25-30%، لرفع العبء عن المواطنين، فى إطار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا".

وتطرح الوزارة فى منافذها نحو أكثر من 80 سلعة "أنواع اللحوم، البلدى والمجمد، والدواجن بأنواعها "البط، الفراخ، والكبد، والحمام، والسمان" وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى و الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – أسماك مجمدة – عسل -زيت زيتون – ألبان ومصنعاتها" وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30%، تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المسئولين عن منظومة المنافذ بالوزارة بضرورة الالتزام بالاسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة.