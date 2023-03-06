شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إسرائيلى يطالب الشرطة بهدم منازل شرقى القدس خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، صباح الاثنين، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، طلب من الشرطة مواصلة عمليات هدم المنازل المقامة بدون تراخيص في شرقي القدس خلال شهر رمضان.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإنه من المتبع منذ سنوات تجنب تنفيذ أي عمليات هدم خلال شهر رمضان في شرقي المدينة تجنبا لتصعيد التوتر في المنطقة.

وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية أخذت تعد العدة لتنفيذ تعليمات بن جفير، على الرغم من التكلفة المحتملة ومن التحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية من تحركات بن جفير شرقي القدس.

ولفتت الهيئة إلى أن "بن جفير تجاهل هذه التحذيرات وأصدر تعليماته للشرطة الإسرائيلية على غير المعتاد".

وأكدت مصادر مطلعة لهيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى مؤخراً محادثات مع رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس الشاباك، افضت الى إجماع المؤسسة الأمنية على وقف عمليا تطبيق القوانين التي أطلقها بن غفير في شرق القدس.

وأوضحت الهيئة أن تلك القوانين تشمل فرض غرامات وهدم مبان شيدت بدون تراخيص، وعلى ضوء ذلك انتدب رئيس الوزراء نتنياهو سكرتيره العسكري لإقناع بن جفير بوقف عمليات الهدم المتواصلة.

إلى ذلك، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيا خلال حملة اعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، مصادرة وسائق قتالية.