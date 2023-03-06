شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى يعلن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب.

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته على "فيس بوك"، إن لجنة العفو تواصل جهودها في تنفيذ الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتشمل الإفراج عن عدد 30 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب.

وأضاف الخولى، أن اللجنة تتوجه بالتحية والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على جهودهما المبذولة في هذا الملف، كما تتوجه بالشكر إلى القوى السياسية والحزبية التي تتعاون مع اللجنة وتُساهم في إنجاح عملها، وتؤكد أنها مستمرة في عملها، ومتطلعة لمزيد من النجاحات في هذا الملف.