شكرا لقرائتكم خبر عن %93 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط شبكات النصب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف حملات ضبط شبكات النصب الإلكترونية بعد سقوط عصابة هوج بول؟"، أيد غالبية القراء تكثيف حملات ضبط شبكات النصب الإلكترونية بعد سقوط عصابة هوج بول.

وأيد 93% من القراء تكثيف حملات ضبط شبكات النصب الإلكترونية بعد سقوط عصابة هوج بول، بينما عارض 7% من القراء تكثيف حملات ضبط شبكات النصب الإلكترونية بعد سقوط عصابة هوج بول.