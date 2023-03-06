شكرا لقرائتكم خبر عن "توشكى الخير" تفاصيل استصلاح واستزراع حوالى 600 ألف فدان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، عددا من الصور لمشروع توشكى العملاق جنوب شرق جمهورية محافظة أسوان، ويعد أكبر مشروعات الزراعة جنوب مصر.

ويعد "توشكى" أحد أهم المشروعات القومية فى مجال الزراعة لتوفير ملايين المنتجات الزراعية المختلفة للدولة من خلال استصلاح واستزراع حوالى 600 ألف فدان حول منخفضات توشكى من خلال تخصيص الأراضى للمستثمرين وشركات تابعة للدولة، فى إطار خطة توسيع رقعة المساحة المزروعة من 5% إلى 25% من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموغرافية واقتصادية واجتماعية.

وجاء الهدف من هذا المشروع القومى، بغرض استصلاح واستزراع وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتخفيف الضغط على الوادى والدلتا، وأولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماماً بالغاً بمشروع توشكى نظراً لأنه مستقبل مصر للاستثمار الزراعى فى الخير والنماء، خاصة بعد إضافة مساحات زراعية جديدة فى الفترات الماضية لزيادة الرقعة الزراعية لتصبح أراضى زراعية جاهزة للاستغلال الأمثل والتى يمكن أن تحقق طموحات الشباب فى توفير فرص عمل حقيقية.