شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: نستهدف الاعتماد على الصناعة المحلية بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وشركاتها التابعة تعمل على توطين الصناعة المحلية بشكل تدريجي لتصل إلى 100% وإعطاء الأولوية للمنتج المصرى، بشرط مطابقة المواصفات العالمية للمنتج وضمان حصوله على أعلى جودة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بتقديم الدعم الكامل المستثمرين المحليين لتنفيذ خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية في مجال الكهرباء إذا كان يطابق المواصفات العالمية.

وأضاف المصدر أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر يتطلب توطين الصناعة المحلية في هذا المجال تمهيدا لتحرير سوق الكهرباء وخلق سوق تنافسي يصب فى مصلحة المواطن والدولة ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

أوضح المصدر، أن الوزارة حريصة على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصري حتى وإن تسبب ذلك في التأخر في بعض الأحيان مثل خطة تغير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع ولا تراجع عن هذا القرار، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة المحلية.

ويرى المصدر أن المواطن أصبح لديه وعى كامل بمميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع مما يجعل الطلب على هذه العدادات فى زيادة مستمرة، كاشفا أن الدولة تستهدف تغير كافة العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع خلال السنوات القليلة المقبلة وجميعها صنع في مصر.