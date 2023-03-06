شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: نستهدف الاعتماد على الصناعة المحلية بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بتقديم الدعم الكامل المستثمرين المحليين لتنفيذ خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية في مجال الكهرباء إذا كان يطابق المواصفات العالمية.
أوضح المصدر، أن الوزارة حريصة على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصري حتى وإن تسبب ذلك في التأخر في بعض الأحيان مثل خطة تغير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع ولا تراجع عن هذا القرار، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة المحلية.
ويرى المصدر أن المواطن أصبح لديه وعى كامل بمميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع مما يجعل الطلب على هذه العدادات فى زيادة مستمرة، كاشفا أن الدولة تستهدف تغير كافة العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع خلال السنوات القليلة المقبلة وجميعها صنع في مصر.