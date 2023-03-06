شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط الوجهين البحرى والقبلى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - الإسكندرية):