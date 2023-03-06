شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: إنشاء 11 سوقا نموذجيا جديدا للباعة الجائلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى محافظة الجيزة اهتماما كبيرا بتطوير الأسواق للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وتوفير أخرى حضارية ترفع من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وترتقي بالواجهة الحضارية للمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن المحافظة شهدت ولا تزال تشهد طفرة فى مشروعات قطاعات اﻹسكان والمرافق والبنية التحتية والطرق والكبارى والصرف الصحى ومياه الشرب، مشيرا إلى أن ملف تطوير الأسواق العشوائية يعد أحد أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرا لتوفير أماكن حضارية مطورة للباعة والتجار بديلة للأسواق العشوائية التي تعكس مظهراً غير حضاري، وتتسبب في إعاقه الحركة المرورية.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المحافظة ستشهد إقامة أكثر من 11 سوق نموذجي جديد في أحياء الطالبية وبولاق الدكرور والوراق والهرم والعمرانية وشمال الجيزة، مؤكدا أنه تم البدء في تنفيذ أسواق أحمد أبراهيم وراشد المراغى ببولاق الدكرور، وتم طرح 9 أسواق أخرى، تضم باكيات بيعية للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك، وجميعها بديلة للأسواق العشوائية.

وأشار أن المحافظة تستهدف في خطة تطوير الأسواق العشوائية، إنشاء 3 أسواق نموذجية في حي بولاق الدكرور، و2 في حي الطالبية، و2 في حي الهرم، و2 في الوراق، وسوق في حي العمرانية، وسوق آخر في حي شمال الجيزة، مؤكدا أن الشركات المنفذة لتلك الأسواق ستبدأ في تشييدها قريبا لتدخل في الخدمة خلال الجدول الزمني المحدد لها نظراً لأهميتها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.