شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: إنشاء 11 سوقا نموذجيا جديدا للباعة الجائلين والان مع تفاصيل الخبر
وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن المحافظة شهدت ولا تزال تشهد طفرة فى مشروعات قطاعات اﻹسكان والمرافق والبنية التحتية والطرق والكبارى والصرف الصحى ومياه الشرب، مشيرا إلى أن ملف تطوير الأسواق العشوائية يعد أحد أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرا لتوفير أماكن حضارية مطورة للباعة والتجار بديلة للأسواق العشوائية التي تعكس مظهراً غير حضاري، وتتسبب في إعاقه الحركة المرورية.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المحافظة ستشهد إقامة أكثر من 11 سوق نموذجي جديد في أحياء الطالبية وبولاق الدكرور والوراق والهرم والعمرانية وشمال الجيزة، مؤكدا أنه تم البدء في تنفيذ أسواق أحمد أبراهيم وراشد المراغى ببولاق الدكرور، وتم طرح 9 أسواق أخرى، تضم باكيات بيعية للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك، وجميعها بديلة للأسواق العشوائية.