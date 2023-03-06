شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولى يستقبل سائحين من إيطاليا والتشيك وبولندا وألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الاثنين، 5 رحلات طيران دولية، على متنها قرابة 1000 راكب، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لهم ونقلهم للفنادق للاستمتاع باجازاتهم بشواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول وصول الرحلات اليوم، أن المطار يستقبل ضمن رحلات اليوم 3 رحلات من المطارات الإيطالية ورحلة من العاصمة التشيكية براغ ورحلة داخلية من مطار القاهرة.

وكشفت جداول رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع لمطار مرسى علم الدولى، وصول 99 رحلة، وأكثر الجنسيات وصولا خلال الأسبوع، الجنسيات البولندية ثم التشيكية والألمانية والإيطالية، حيث يتم تسهيل اجراءات الوصول للسياح بمجرد وصولهم إلى أرض الفندق حتى نقلهم للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم بشواطئ البحر الأحمر.

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات يوم أمس الأحد، 23 رحلة طيران دولية، تصل من 8 دول اوربية مختلفة، وتقل على متنها قرابة 4 آلاف راكب من جنسيات مختلفة، حيث يتم تسهيل اجراءات الوصول لهم ونقلهم للفنادق للاستمتاع باجازاتهم بشواطئ البحر الأحمر.