شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية بسوهاج تنظم احتفالية عيد الأم 20 مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج حفل تكريم الأمهات المثاليات فى احتفالية ضخمة مساء يوم الإثنين الموافق 20 مارس فى دار المطرانية بسوهاج فى الساعة السادسة مساء.

وذكرت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج أعلن أن الاحتفال يبدأ بقداس شكر من أجل جميع الأمهات.

وطالب الأنبا توما الأمهات فى سوهاج، بضرورة تسجيل أسمائهم فى سكرتارية المطرانية.



