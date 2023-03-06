آخر موعد للتقدم بالطعون ضد المتقدمين لرئاسة 4 جامعات حكومية.. اليوم

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أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، القوائم المبدئية للمتقدمين لشغل منصب رئيس الجامعة لجامعات (الوادي - مدينة السادات - كفر الشيخ - السويس).
أعلن المجلس الأعلى للجامعات، القوائم المبدئية للمتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة كفر الشيخ
حيث كشف القايمة عن ترشح كل من
١- الدكتور عبدالرازق يوسف عبدالعزيز
2-الدكتور حاتم عبدالرؤوف الشيشيني
3-الدكتور محمد مصطفى إبراهيم
5-الدكتور رمضان أحمد
5- الدكتور ياسر مصطفى الجندي
6-الدكتور عبدالحليم مصطفى
7- الدكتور يحيي زكريا
8-الدكتورة شيرين حامد
9- الدكتور طه أحمد إسماعيل
أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، القوائم المبدئية للمتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة السويس وكشفت القائمة عن تقدم 11 مرشح وهم
1- الدكتور الدسوقي إبراهيم عيد
2-الدكتور محمد مازن جلال
3- الدكتور سعيد حامد عبادي
4-الدكتورة منال رشاد
5-الدكتور رانيا عبدالمنعم محمود
6-الدكتور يحيي يوسف
7- الدكتور أشرف محمد أحمد
8- الدكتور شريف محمد فهمي
9-الدكتور علي حسن علي
10- الدكتور وائل السيد إبراهيم
11- الدكتور أحمد سعيد أمين
وجاءت القوائم المبدئية بأسماء المرشحين لجامعة جنوب الوادي
- الدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز أحمد
-الدكتور محسوب عبدالقادر الضوي
-الدكتور بدوي شحات بدوي
-الدكتور مصطفى أبو المجد سليمان
-الدكتور حسين محمد أحمد
-الدكتور أشرف محمد أبوالوفا
-الدكتور إبراهيم محمد عبدالرحيم
-الدكتور حجاج غانم
-الدكتور شعبان رمضان
كما تقدم لرئاسة جامعة مدينة السادات
-الدكتورة نهاد محمد كمال
-الدكتور شادن معاوية
-الدكتور سعيد فاروق
-الدكتور شعبان محمد
-الدكتورة منال أحمد إبراهيم
-الدكتور محمد ياسر
-الدكتور علاء الدين حسين
-الدكتور أحمد إبراهيم