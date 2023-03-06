شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مودة: الفحص قبل الزواج يؤمن الأجيال القادمة من الإصابة بأمراض وراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة راندا فارس مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الفحص الطبي قبل الزواج الأن اختلف وتحكمه نظم وحوكمة للعملية، فضلا عن ما تم إضافته من فحوصات جديدة حتى يطمئن طرفي الزواج بعدم وجود أي خداع ومعرفة جميع التفاصيل.

وأوضحت الدكتورة راندا فارس، خلال حوار ببرنامج "من مصر"، مع عمرو خليل على قناة سي بي سي، أن الكشف والفحص قبل الزواج يؤمن الطرفين والأجيال القادمة من عدم الإصابة بأمراض وراثية، مشيرا إلى أنه بجانب هذا الفحص الطبي لهم دور اجتماعي ويعالج ظاهرة الطلاق المبكر.

وتابعت، "الجزء الاجتماعي والنفسي داخل مشروع مودة مهم جدا وبنسمع مشاكل بسيطة وتتسبب في هدم بيوت"، مؤكدة على أهمية فترة الخطوبة التي تتكشف فيها الكثير من الصفات، قائلة: "لازم نركز على العيوب قبل المميزات ومدى القدرة على تحملها بعد الزواج من عدمه".