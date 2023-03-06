شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تعلن عن وظائف برواتب تبدأ من 4000 جنيه فى محافظة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتساءل الكثير من الفتيات عن شروط وخطوات التقديم على 100 فرصة عمل جديدة أعلنت عنها الإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة، للتقديم عليها فى إحدى المؤسسات بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري في المحافظات.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز المعلومات عن فرص العمل الجديدة.

-الوظائف المطلوبة: 100 (منسقة ميدانية) للعمل بإحدى المؤسسات في محافظة المنوفية.

-الوظائف لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة.

-يقتصر التقديم على الإناث فقط من سن 18 إلى 35 سنة.

-الراتب: يبدأ من 4000 جنيه

-شروط العمل: القدرة على العمل الميداني

-تتيح الوظائف مزايا تشمل حوافز وتأمين صحي واجتماعي ووثيقة تأمين على الحياة.

-مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً حتى 4 عصراً والإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

- على كل من ترغب في شغل الوظائف المتاحة التوجه لوزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354 ، أو التوجه لمديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة كشفت عن توافر 90 فرصة عمل جديدة للشباب بإحدى شركات القطاع الخاص بالقاهرة، برواتب تبدأ من 3500 جنيه وتصل إلى 4500 جنيه.

وأشارت "الوزارة" إلى أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 10 موظفين قسم مبيعات، و20 جزار، و20 خباز، و20 شيف جبن، و20 سماك، من الذكور فقط مع خبرة سنة على الأقل فى المجال، حتى سن 35 سنة.