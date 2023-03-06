شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 6/3/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:50 ص
موعد صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 27: 3
موعد صلاة المغرب 5:58 م
موعد صلاة العشاء 7:14
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:55 ص
موعد صلاة الظهر 12:12
موعد صلاة العصر 3:31
موعد صلاة المغرب 6:01 م
موعد صلاة العشاء 7:19 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:46
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 3:23 م
موعد صلاة المغرب 5:53 م
موعد صلاة العشاء 7:10 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:39
وقت صلاة الظهر 11:55
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 5:47 م
وقت صلاة العشاء 7:01 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 5:55 م
موعد صلاة العشاء 7:07