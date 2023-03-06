شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: حملة تمشيطية بقطاع المريوطية لمراجعة تصاريح قاعات الأفراح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة مواصلة حملاتها التمشيطية بقطاع المريوطية لمراجعة الإجراءات والتصاريح الخاصة بتشغيل وإدارة قاعات الأفراح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، شنت المحافظة حملة مكبرة على قاعات الأفراح والكافيهات بطريق المريوطية نطاق مركز ومدينة أبو النمرس؛ للوقوف على مدى قانونية عملها والتزامها بإجراءات الحماية المدنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من قاعات الأفراح المخالفة ومصادرة بعض محتوياتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ لإدارتها بدون ترخيص وعدم الالتزام بالمعايير المحددة للتشغيل وتلقى شكاوى من المواطنين بشأنها.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة شنت مؤخرا حملات مكبرة على قاعات الأفراح بطرق المريوطية والمنصورية بمركز ومدينة أبو النمرس للوقوف على مدى قانونية عمل القاعات وحصولها على التراخيص اللازمه والتزامها بإجراءات الحماية المدنية.

وأسفرت الحملة وبالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية، عن غلق عدد من قاعات الأفراح والمناسبات وفوتوسيشن مخالفة وغير ملتزمة بإجراءات الحماية المدنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.