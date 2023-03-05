شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: غلق وتشميع مقاهٍ ببولاق الدكرور لتعديها على الطريق العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات وتحقيق الانضباط لتسهيل حركة سير المواطنين.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المقاهي والكافيهات بشارعي 6 أكتوبر والطابق؛ استجابه لشكاوي المواطنين للتعدي على حرم الطريق العام وإعاقه حركة المارة.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن حي جنوب الجيزة شن اليوم الأحد حملة مكبرة على شوارع سعد زغلول وربيع الجيزي، أسفرت عن رفع 900 حالة إشغال وتعد على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي وتحرير محاضر ضد المخالفين وإيداع المصادرات بمخازن الحى.