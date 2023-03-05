شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: هدفنا تنشئة جيل يتسم بالوعى الكامل بالقيم الصحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت اليوم السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، لحضور فعاليات لقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، مع اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، ولمناقشة دور الشباب في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ورحب الدكتور رضا حجازى بالسادة الحضور، مثمنًا الجهود التي تبذلها السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسعادته بالجهد المبذول بين الجهتين من أجل تحقيق تعاون مثمر في تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.

وأكد الدكتور الوزير على أن تطوير التعليم يعد تطبيقًا لمشروع الدولة، لافتًا إلى جهود الوزارة في تطوير المناهج، بصورة مستمرة، وتزويد مكتبات المدارس بالكتب التي تعزز الإيمان بحقوق الإنسان، وتدعو إلى نبذ العنف والتطرف، والسعي نحو تشكيل بيئة تعليمية مختلفة لا تسمح للتطرف أن يعرف طريقه إلى مؤسساتنا التعليمية.

وأشار الدكتور الوزير إلى تضمين مناهج اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية ما يتناول حقوق الإنسان والمواطنة، بجانب مواجهة ظاهرة التنمر، لافتًا إلى صدور كتاب دورى يوجه بالالتزام بعقد امتحانات مواد الهوية القومية (اللغة العربية، والتربية الدينية، والتربية القومية) في المدارس الدولية والمدارس الرسمية المتميزة، وقيام موجهى هذه المواد بوضع الامتحانات للفصل الدراسى الثانى؛ وذلك لتعزيز الاهتمام بهذه المواد.

كما أكد الوزير على اهتمام الوزارة بنشر الوعي على مستوى المديريات والإدارات التعليمية بطبيعة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والطريقة المثلى للتعامل معهم؛ وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل فى المجتمع.

وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بمراجعة المناهج الدراسية من منظور حقوق الإنسان؛ لتنقية الكتب المدرسية مما قد يتناقض وهذه الحقوق؛ أملًا في تنشئة جيل يتسم بالوعي الكامل بقيمها الصحيحة، بهدف تطوير المناهج كأداة رئيسية لإرساء قيم حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.

وأكد الوزير على الحرص على تشكيل مجالس طلابية منتخبة في سياق تنافسي، والتي يتعلم الطالب من خلالها قيم المشاركة والحوار والنقاش والتسامح، وقيم المشاركة والانتماء، وتعزيز مكانة المدرسة لأنها المكان الطبيعي للتعلم.

كما أشار الوزير إلى التعاون مع وزارة الثقافة في تعزيز استراتيجية بناء الإنسان المصري، من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الوزارة على يد المتخصصين في كافة مجالات الإبداع في اكتشاف وصقل مهارات الموهوبين في مجالات الفنون والآداب في مرحلة النشء والشباب، بما يساعد على خلق جيل واع ومستنير.

وفى كلمتها، رحبت السفيرة مشيرة خطاب بالحضور، مؤكدة على أن حقوق الإنسان تعد وسيلة لحل المشكلات المستعصية وتعد أهم قضية على مستوى العالم، مشددة على مدى الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه القضية، ولافتة إلى إطلاق فخامته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويأتي هذا اللقاء فى إطار تفعيل هذه الاستراتيجية، ونشر الوعي بحقوق الإنسان، والتصدى للمشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقالت السفيرة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "يسعدنا خلال هذا اللقاء الاستماع للطلاب الحاضرين في المجلس ومتابعة مدي التطوير في التعليم بما يصب في صالح الطلاب وانعكاس ذلك التطوير لصالحهم ولنتعرف على المحاكاة العملية من خلال الاستماع ومناقشة الطلاب سواء أسئلة أو آراء، واستطلاع رأي الطلاب حول المفاضلة بين وجود مناهج صفية لحقوق الإنسان أو أنشطة غير صفية، مؤكدة على أن الواجب مرتبط ارتباطًا كاملًا بالحقوق ويجب التزام الجميع بتطبيق الحقوق مع الواجبات".

كما أشادت بطلاب الاتحاد الحاضرين من المحافظات المشاركة، واصفة إياهم بسفراء لحقوق الإنسان بمحافظاتهم حيث يمثلون 25 مليون طالب وطالبة من أقوي وأهم شريحة سكانية.

وتم خلال اللقاء عرض فيديو تعريفى عن نشأة المجلس وأهدافه وأنشطته، والإسهام فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة فى مجال حقوق الدولة، ومناقشة حرة مع الطلاب حول مفهوم حقوق الإنسان والواجبات وكيفية تحقيقه على أرض الواقع في المجتمع المصرى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والسفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والسفير فهمى فايد أمين عام المجلس، والسفير أحمد إسماعيل مستشار رئيس المجلس، وأحمد موسى رئيس إتحاد الطلاب، والسادة أعضاء المجلس والطلاب أعضاء اتحاد طلاب الجمهورية.