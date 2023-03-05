شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تكشف تفاصيل انطلاق حج الجمعيات الأهلية والفئات الممنوعة من الفريضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، تفاصيل إعلان فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية للعام 2023؛ والذي يبدأ غدًا الثلاثاء.

وقال عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر «قناة صدى البلد»، إن أحد شروط حج العام الجاري؛ ألا يكون سبق للشخص آداء فريضة الحج قبل ذلك.

وأضاف مساعد وزيرة التضامن، مساء اليوم الأحد، أن السيدة لابد أن يكون معها محرم شرعي لمن أقل من 45 عامًا، ولا يوجد حدود لمن يرغب في الحج؛ إنما يتوقف الأمر على الحالة الصحية؛ وممنوع حج مرضى التليف الكبدي، والغسيل الكلوي، والسمنة المفرطة؛ حرصًا على سلامتهم.

وأوضح أيمن عبد الموجود، أنه لابُد أن يكون الشخص المتقدم لتأدية فريضة الحج مُسجلا بالجمعيات الأهلية، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد الأعداد النهائية، حتى الآن، والتقديم مفتوح للجميع؛ وأغلب المواطنين من حقهم التقديم لأداء فريضة الحج.

ولفت عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن أسعار الحج لم يتم تحديدها، حتى الآن، ومتوقع ارتفاع أسعار أداء الفريضة بسبب الأزمة الاقتصادية العالية، وارتفاع الأسعار عالميًا، وسعر الريال مقابل الجنيه.

وأشار مساعد وزيرة التضامن، إلى أنه سيتم تحديد هذه الأمور، خلال الأسابيع المُقبّلة، مؤكدًا أن التحويل من فئة لأخرى في الحج، قبل سداد المبالغ، سيكون متاحًا؛ فيمكن للشخص التحويل لفئة الحج الاقتصادي أو الخمس نجوم؛ وفق إرادته؛ طالما أنه لم يدفع القيمة المالية بعد.