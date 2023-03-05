القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إغلاق ميناء العريش البحرى، بسبب سوء الأحوال الجوية والظروف الجوية الغير مستقرة التى تسود محافظة شمال سيناء.

وأوضحت مصادر بميناء العريش البحرى، أنه سيتم افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، والميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية .

وشهدت شمال سيناء هبوب رياح ترابية ضربت مراكز ومدن محافظة شمال، أدت لإنخفاض مستوي الرؤية، وتسببت الرياح فى زحف الرمال علي الطرق.

ووجهت محافظة شمال سيناء، السائقين بالحذر أثناء القيادة تحسبا لوقوع حوادث، وأفادت مصادر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أنه جارى المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الري والطرق ولم تتلق أي إخطارات أو بلاغات حتي اللحظة، وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعدادات بكافة مرافقها، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن شكاوى المواطنين.

وخصص مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أرقام هواتف عاجلة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين من وجود كاعطال نتيجة الأحوال الجوية المتقلبة.

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، أنه بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والاستعداد الدائم للتغيرات المناخية وتقلب الأجواء، يستمر انعقاد غرفة العمليات خلال الفترة الحالية بكامل طاقتها مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش وتلقى كافة البلاغات والدفع بفرق العمل لأي مكان ، وتحدد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل حال وجود أي شكوى من الأمطاروهي 01204254296- 01276844002.

وطالب مجلس مدينة العريش الأهالى توخى الحذر والابتعاد عن أعمدة أو التندات أو الأشجار أو مناطق الأعمال لسلامتهم .

