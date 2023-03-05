شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لمحور المشير الغربى.. اعرف التحويلات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لتنفيذ مشروع أعمال كوبرى المشاة الخاص بمشروع ساجا مول 2 بمحور المشير الغربى امتداد أبوزيد خضر، مما يستلزم الغلق الكلى لمحور المشير الغربى امتداد أبوزيد خضر بالاتجاهين بالتناوب على مرحلتين، وذلك على النحو التالى:

المرحلة الأولى: الغلق الكلى للإتجاه القادم من إمتداد رمسيس تجاه القاهرة الجديدة ليلاً فقط لمدة (سبع ليالى) بدءاً من الساعة 12,5 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 6/3/2023 حتى يوم 12/3.

المرحلة الثانية: الغلق الكلى للإتجاه القادم من القاهرة الجديدة تجاه إمتداد رمسيس ليلاً فقط لمدة (سبع ليالى) بدءاً من الساعة 12,5 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 13/3/2023 حتى يوم 19/3، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية وذك على النحو التالى:

. القادم من مناطق إمتداد رمسيس يسلك مسطح كوبرى أبوزيد خضر فيميناً شارع مدينة مبارك فالدوران فيميناً محور الشهيد تجاه مناطق القاهرة الجديدة.

. القادم من محور جيهان السادات "القادم من عبدالله العربى" إستكمال السير بمحور جيهان السادات تجاه مناطق الأوتوستراد فمناطق مدينة نصر.

. القادم من محور جيهان السادات "القادم من الأوتوستراد" إستكمال السير بمحور جيهان السادات تجاه مناطق محور الشهيد فمناطق القاهرة الجديدة.

. القادم من مناطق القاهرة الجديدة ومناطق الوفاء والأمل يسلك يميناً مخرج المشير الغربى تجاه محور الشهيد.

. القادم من محور الشهيد إستكمال السير بمحور الشهيد فإستخدام حركة الدوران بكوبرى إعمار والعودة مرة أخرى تجاه محور الشهيد.

ومن جانبها، تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.