شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضينا ونستنكر ممارسات إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الأحد، الممارسات العدوانية الإسرائيلية المستمرة ضد السوريين في الجولان السوري المحتل، مؤكدة أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها وتعمل على إعادة كل ذرة من ترابه إلى سوريا بكل الوسائل المتاحة.

وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان نقلنه وكالة "سانا" الرسمية أنها تواصل دعم مواطنيها الجولانيين في نضالهم ضد الاحتلال الإسرائيلي ورفضهم سياساته، معبرة عن اعتزازها بما يقومون به من وقفات مشرفة ضد سياسات الاستيطان الإسرائيلية.