شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية بقنا تنظم لقاء الحضانات للتلاميذ المسلمين والمسيحيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الكنيسة الإنجيلية فى دندرة بمحافظة قنا لقاء الحضانات للتلاميذ المسلمين والمسيحيين، وذلك فى إطار مبادرة الحب والسلام والخير والإخاء.

وأوضح القس ويلسن نجيب راعى الكنيسة الإنجيلية فى دندرة أن لقاء الحضانات يعتبر نبتة حب جديدة توضع في حقول دندرة العامرة، وأنها تثق بمشيئة اللهإنها تثمر خيرا.

وتابع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" "ها نحن جميعا نجدد العهد على بناء مجتمع ناضج راقي منذ الصغر، يقبل الاختلافبحب، وينظر للتنوع بفخر. لتظل دندرة منارة وقدوة.

ووجه راعى الكنيسة لمركز دندرة الثقافي مصر ، كالأرثوذكسية بدندرة وكنيستنا الإنجيلية بدندرة. دمتم في حب واتحاد وعمل وإنجاز.