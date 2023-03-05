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شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى توظيف فى مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى بالدقهلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ويستهدف الملتقى شباب خريجي كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، حيث شارك فيه 65 شركة من كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال والتي عرضت أكثر من 1200 فرصة عمل في جميع مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين على المهن المستحدثة التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى.
وأضاف مدير المديرية أنه قدمت الشركات المشاركة بالإضافة إلى فرص العمل العديد من فرص التدريب والمتاحة على المهن المطلوبة والمعروضة بالملتقى والتي يطلق عليها مهن المستقبل، وقد تم الاتفاق من خلال المديرية مع هذه الشركات أن يكون هذا التدريب بالتعاون والتنسيق مع إدارة التدريب للاستفادة من خبرة الطرفين في هذا المجال.
ملتقى توظيف فى مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى بالدقهلية
ملتقى توظيف فى مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى بالدقهلية
ملتقى توظيف فى مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى بالدقهلية