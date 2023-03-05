شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: حملات دورية لرفع المخلفات بعزبة الصفيح بأوسيم وعرب الساحة بالحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء مراكز ومدن أوسيم والحوامدية بتوجيه حملات النظافة والرفع الفورى لتراكمات المخلفات والقمامة بقرى (عزبة الصفيح بنطاق البراجيل بمدينة أوسيم) و(عرب الساحة بمدينة الحوامدية)، وذلك بعد ورود عدد من الشكاوى بوجود تجمعات للقمامة والمخلفات.

وأكد محافظ الجيزة، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف حملات الرقابة والرصد اليومية لحالات إلقاء المخلفات والرتش بغير المواقع المخصصة لها خاصة بنطاق القرى وتوقيع العقوبات على المخالفين للقرارات الصادرة فى هذا الشأن.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة تمكنت مؤخرا من خلال حي العمرانية وهيئة النظافة والتجميل من رفع حوالى 650 طن من المخلفات الصلبة والرتش أسفل الطريق الدائري نطاق شوارع الدكتور ورسمي مهني بالعمرانية، وذلك من خلال عدد حوالي 70 نقلة بسيارات ومعدات فرق النظافة الخاصة بهيئة النظافة وحي العمرانية والشركة المسئولة عن رفع المخلفات، ضمن أعمال التطوير الشاملة التي يشهدها ذلك القطاع بحي العمرانية.

وشملت الجهود، إزالة غرف ومخازن ومواقع فرز وتجميع المخلفات والقمامة مقامة بالمخالفة بتلك المنطقة مما تعكس مظهراً غير حضارياً وتتسبب في اشتعال للنيران وتعد مصدراً للتلوث ولشكاوي المواطنين لتجمع المخلفات بها، حيث تم إزاله المنشآت المخالفة ورفع كافة المخلفات لتحسين المستوى البيئي بالمنطقة مع المتابعة الدورية لها.