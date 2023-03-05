شكرا لقرائتكم خبر عن "منظمة خريجي الأزهر" تعقد دورتها الثامنة عشر لأئمة وخطباء ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم الدورة التدريبية الثامنة عشر لأئمة ليبيا، التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، لعدد 33 متدربا من أئمة وخطباء دولة ليبيا، تتضمن هذه الدورة عدة محاضرات وورش عمل وكانت أولى المحاضرات تحت عنوان "تقعيد الأحكام الفقهية بين النظرية والتطبيق" حاضر فيها أ.د محمود عبدالجواد - رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، الذي أكد على أهمية التقعيد الفقهي ودوره في تفكيك الفكر المتطرف وأوضح أنه هو الحل السليم لمواجهة هذا الفكر لأنه يقوي الرد على كل جزء من أجزاء هذا الفكر وبالتالي يسهل الرد عليه.

وبين الدكتور محمود بعض فوائد القواعد الفقهية، منها أنها تساعد في تكوين الملكة الفقهية لدى الباحث وهذا من شأنه المساعدة في استحضار الحكم الشرعي في كثير من المسائل الفقهية، وأنها تجمع الفروع والجزيئات المتناثرة في سلك واحد أو تحت علة جامعة فلا يحتاج الباحث لبذل الجهد.

وطالب الدكتور محمود المتدربين بحسن التدبر والفهم السليم عند دراسة الأمور الشرعية لأنهم بمثابة مصابيح الهداية عندما يرجعون إلى بلادهم.

وفي ختام المحاضرة، قال: إن القواعد الفقهية مهمة في الفقه وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، وتتضح له مناهج الفتوى لأنه يضبط الفروع المتعددة بقانون كلي يوحدها.