شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن توافر فرص عمل بشركة أدوية فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، توفير 20 فرصة عمل للشباب في إحدى شركات القطاع الخاص، وذلك على مهن عمال إنتاج، وأخصائيون رقابة جودة، وأخصائيون توكيد جودة، وفنيين تبريد وتكييف.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم وتأهيلهم لسوق العمل على المهن التى يتطلبها.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في تقريره أنه بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، تم توفير فرص العمل للشباب بواقع 5 عمال إنتاج، و5 اخصائى رقابة جودة، و 5 أخصائى توكيد جودة، و5 فنى تبريد لحديثى التخرج من الشباب الذكور، من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، في التخصصات التالية: بكالريوس علوم أو زراعة أو مؤهل متوسط في نفس التخصص للعمل على مهنة عمال الإنتاج، وبكالريوس علوم تخصص كيمياء أو ميكروبيولوجى للعمل في مهنة اخصائي رقابة جودة وتوكيد الجودة، ومؤهل متوسط من حملة البدلومات تخصص التبريد والتكييف.

وأضاف وكيل المديرية أنه يمكن للشباب الراغبين في الحصول على تلك الفرص التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية وعنوانه: خلف نقابة الأطباء شارع سيد فهمى من شارع مصطفى كامل بسموحة، أو من خلال مكتب تشغيل برج العرب وعنوانه برج العرب الجديدة الإسكان المتوسط عمارة 7 الدور الارضى، مؤكداً استمرار جهود المديرية في توفير فرص العمل والتدريب للشباب والتى تساهد في الحد من نسب البطالة وتساهم في توفير الحياة الكريمة لهم.