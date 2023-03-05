شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إعلان نتائج بطولة الرماية الثانية للجامعات والمعاهد العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى، نتيجة منافسات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثانية للرماية، لمسافة ١٠م ضغط هواء برحاب جامعة قناة السويس، بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة (17) جامعة، والتى أقيمت تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** القطار الأول: بندقية طلبة:

- المركز الأول: كريم وائل، جامعة الأهرام الكندية.

- المركز الثاني: مجدى محمد، جامعة سيناء.

- المركز الثالث: عمر محمد، جامعة قناة السويس.

** القطار الأول: بندقية طالبات:

- المركز الأول: منة أحمد، جامعة سيناء.

- المركز الثاني: هدير أشرف، جامعة قناة السويس.

- المركز الثالث: سهيلة سمير، جامعة المنصورة.

** القطار الأول: مسدس طلبة:

- المركز الأول: عمر أحمد، جامعة القاهرة.

- المركز الثاني: على الدين، الأكاديمية العربية.

- المركز الثالث: محمد خالد، الأكاديمية العربية.

** القطار الأول: مسدس طالبات:

- المركز الأول: حبيبة محمود، جامعة حلوان.

- المركز الثاني: علياء عابدين، جامعة قناة السويس.

- المركز الثالث: هنا محمد، جامعة القاهرة.

** الترتيب العام للبطولة:

- المركز الأول: جامعة سيناء.

- المركز الثاني: جامعة القاهرة.

- المركز الثالث: جامعة الأهرام الكندية.

- المركز الثالث مكرر: جامعة حلوان.

يُذكر أن البطولة أقيمت بإشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، والكابتن بهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، ود.محمد غنيم، مدير عام الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس، والدكتور ياسر مبروك، لجنة المسابقات بالاتحاد الرياضي للجامعات، و محمد عبد الرحمن، مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.