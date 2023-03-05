شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة ترسم كاهنين جديدين بإيبارشية دشنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا تكلا مطران دشنا القداس الإلهي، أمس، في كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي الأنبا موسى بقرية فاو بحري التابعة للإيبارشية.

ورسم نيافته عقب صلاة الصلح الشماس سامح نادي كاهنًا جديدًا للخدمة بالكنيسة ذاتها باسم القس لوقا، والشماس رجائي روماني كاهنًا عامًا جديدًا للخدمة بكنائس الإيبارشية باسم القس أبالي، وشارك نيافته الصلوات مجمع كهنة الإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة من إيبارشيات مختلفة.

وفى سياق متصل، احتفل دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربى (الدير الأبيض) بسوهاج، أمس، برهبنة اثنين من طالبي الرهبنة بالدير بعد اجتيازهما فترة الاختبار الرهباني المقررة.

وصلى صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها، إلى جانب نيافة الأنبا أولوجيوس اسقف ورئيس الدير، أصحاب النيافة الأنبا بسادة مطران إخميم وساقلت، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا متاؤوس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا ثاوفيلوس أسقف منفلوط، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة. كما شارك في الصلوات مجمع رهبان الدير، ودير القديسين الأنبا بيجول والأنبا بيشاي (الدير الأحمر) بسوهاج.