شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: انضمام مصر لاتفافية اليوبوف ساهم في زيادة صادرات الفراولة والعنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حماية حقوق الملكية الفكرية فى قطاع الزراعة تتمثل فى حماية الأصناف النباتية وحق المربي، وهى أداة لحماية الصنف النباتى الجديد المتميز الذى استغرق استنباطه جهد وسنوات طويلة، بهدف تحقيق أرباح لصاحب هذا الفكر والجهد لتشجيع العلماء على البحث العلمى والتطوير المستمر، بالإضافة إلى مساهمته فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية من الفراولة والعنب. وأشار «القصير»، فى كلمته خلال المؤتمر الإقليمى الأول للتوجهات القضائية الحديثة فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فى البيئتين التقليدية والرقمية والذى تنظمه وزارة العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لافتا إلى زيادة عدد الطلبات المقدمة لحماية الاصناف النباتية إلى 50 طلبا عام 2022 بالمقارنة بـ 34 طلب فى 2021، وكذلك ارتفع عدد شهادات حق المربى إلى حوالى 80 شهادة فى 2022 مقابل 20 شهادة فى 2021، لافتا إلى أن الشركات العالمية قد وثقت فى الدولة المصرية اجرءات حماية الأصناف النباتية (450 مربى أجنبى من 17 دولة و80 شركة أجنبية بالاضافة إلى 368 مربيا مصريا).

وأوضح وزير الزراعة أن مواقع إجراء الاختبارات المصرية أصبحت عالمية ومعتمدة لكثير من ‏الدول الأعضاء بـ«اليوبوف» بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم الفني الذي يقدمه الاتحاد الدولي (يوبوف) إلى الدول الاعضاء والإطلاع على كل ما هو جديد في تكنولوجيا تسجيل وحماية الأصناف النباتية.

وذكر وزير الزراعة في كلمته عددا من الأمثلة العملية على تنفيذ حماية الأصناف النباتية حفاظاً على حق المربى موضحا إنه فيما يتعلق بأصناف الفراولة تم انتاج أصناف الفراولة المحمية الخاصة باحد الشركات العالمية فى مصر وانشاء مركز إقليمى أدى لانخفاض سعر الشتلات من 25جنيه إلى 7 جنيه مما ساعد على دعم المزارعين وانتشار زراعة هذه الاصناف ، وتربع مصر علي عرش التصدير في الفراولة المجمدة لعام 2019 حتى الآن وقريباً في أسواق الطازج من خلال انفرادها بأصناف مميزة دون غيرها .

واشار الى ان الشركة بالتعاون مع جامعة فلوريدا، انشأت مشاتل مركزية في مصر للفراولة وستكون هذه المشاتل مركزا لإنتاج و توزيع الشتلات وتوفير كافة الاصناف للمزارع المصري، موضحا إنه ال انه ضمن الامثلة ايضا أصناف البرتقال و اليوسفي، حيث حصلت احد الشركات علي 9 أصناف جديدة من برنامج تربية الموالح بجامعة فلوريدا منهم وهذا البرنامج كاملاً سيكون متاح لمصر، وانه من المقرر ان يتم قريبا إنشاء مركز للتميز العلمى فى مصر بالتعاون مع جامعة فلوريدا الامريكية، لانتاج اصناف متميزة من شتلات الفراولة فضلا عن الموالح.

وأضاف انه للإلتزام بقواعد تكويد المزارع المنزرعة بأصناف العنب المحمية بعد إعتمادها من قبل الشركة صاحبة الحق وما ترتب على ذلك من زيادة صادرات العنب لتصل إلى حوالي 155 ألف طن في 2022 مقابل حوالى 140 ألف طن في 2021، موضحا ان حماية الأصناف النباتية ساهم في تحقيق الإستفادة للمزارع والمجتمع ككل من نتاج هذا التطوير، فضلا عن زيادة الاستثمارات الزراعية في مصر خاصة المرتبطة بإنتاج التقاوي واستنباط الأصناف النباتية الجديدة.

وأوضح وزير الزراعة أن ذلك انعكس على تطوير صناعة وتنمية التقاوي في مصر، وتعزيز الأمن الغذائى من خلال توفير الأصناف عالية الجودة والإنتاجية فى السوق المحلى وبأسعار مناسبة للمزارع الصغير، فضلاً عن توفير مزيد من فرص العمل مع زيادة تبادل الأصناف النباتية المتميزة بين مصر والدول الأعضاء وكذلك زيادة حجم الصادرات الزراعية وعدد الأسوق التصديرية.

وأضاف «القصير»، أن مصر انضمت كعضو مراقب في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف UPOV) في عام 1992 بهدف تقوية منظومة حماية الأصناف النباتية محلياً، لافتا إلى أنه تم إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 مشتملاً على ما يخص حماية الأصناف النباتية.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم إنشاء "مكتب حماية الأصناف النباتية" ككيان مستقل ذى صفة اعتبارية يتولى أعمال الحماية للأصناف النباتية وفق قواعد منظمة لكل ما يتعلق بخطوات طلبات الحماية مع الاستعانة بالمعاهد البحثية وبنك الجينات وغيرها، كما تم ايضا إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لتنظيم العمل في اطار انفتاح الدولة المصرية وتشجيع عملية تبادل الاصناف وتطويرها.

ولفت «القصير»، إلى أنه في إطار رغبة الدولة المصرية الإنضمام إلى الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية تم تأهيل البنية التشريعية حيث تم اصدار القانون رقم 144 لسنة 2019 وقبول مصر في عضوية الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية في عام 2019، ويتم العمل وفق آليات الاتحاد في حماية الاصناف النباتية المصرية.