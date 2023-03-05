شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري كله، والأمة العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذكرى تحويل القبلة الذي جاء استجابة لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وإكرامًا له ولأمته.

وتوجه وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وأئمتها والعاملون بها بالشكر للرئيس، على إنابة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور احتفال الوزارة بهذه الذكرى المباركة.

هذا وتحتفل وزارة الأوقاف بهذه المناسبة وتلك الذكرى في جميع المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية غدًا الاثنين 6/3/2023م عقب صلاة المغرب مباشرة بإذن الله تعالى.