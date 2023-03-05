شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأيتام في كوريا الجنوبية تنظم يوما احتفاليا عن مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إحدى دور أيتام للكوريين من الاحتياجات الخاصة، يوما خاصا لمصر ضمن برنامج للاحتفالات الدولية بدأت الدار بتنظيمه واختارت مصر لتكون البداية.

ويتطوع مجموعة من الكوريين والأجانب بالعمل الخيري في دار الايتام بالعاصمة سول، ومن بينهم الطالب المصري محمد شريف الذي يدرس الهندسة في كوريا الجنوبية.

وقال السفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، إن السفارة المصرية بسيول ساهمت فى الاحتفالية بمجموعة من الهدايا وبعض الملابس الفرعونية والكتب والصور، لافتا إلى أن اليوم المصرى بدار الايتام التى يتواجد بها 40 شخص، شهد ايضا تقديم الأكلات المصرية وعروض ومسابقات تمحورت كلها حول مصر وتاريخها.

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال