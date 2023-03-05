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دار الأيتام في كوريا الجنوبية تنظم يوما احتفاليا عن مصر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - نظمت إحدى دور أيتام للكوريين من الاحتياجات الخاصة، يوما خاصا لمصر ضمن برنامج للاحتفالات الدولية بدأت الدار بتنظيمه واختارت مصر لتكون البداية.

ويتطوع مجموعة من الكوريين والأجانب بالعمل الخيري في دار الايتام بالعاصمة سول، ومن بينهم الطالب المصري محمد شريف الذي يدرس الهندسة في كوريا الجنوبية.

وقال السفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، إن السفارة المصرية بسيول ساهمت فى الاحتفالية بمجموعة من الهدايا وبعض الملابس الفرعونية والكتب والصور، لافتا إلى أن اليوم المصرى بدار الايتام التى يتواجد بها 40 شخص، شهد ايضا تقديم الأكلات المصرية وعروض ومسابقات تمحورت كلها حول مصر وتاريخها.

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جانب من الاحتفال

 

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جانب من الاحتفال

 

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جانب من الاحتفال

 

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جانب من الاحتفال

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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