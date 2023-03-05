شكرا لقرائتكم خبر عن معهد إعداد القادة ينظم الدورة التدريبية للمهارات القيادية.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الإثنين، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكنور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، الدورة التدريبية للمهارات القيادية بعنوان "إعداد فريق تنظيم الفعاليات المختلفة" وذلك خلال الفترة من 6-9 مارس 2023، بمقر المعهد.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام مدير المعهد أن شباب الجامعات لهم دور كبير فى تحقيق التنمية المستدامة حيث أضفت الدولة المصرية حماية واهتماماً خاصاً بتمكين ورعاية الشباب، واكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم، لذا يتمثل الدور المهم لمعهد إعداد القادة فى تأهيل وإعداد الكوادر الشبابية، ومواجه التحديات التي تواجه الشباب، من خلال توعية الشباب وتحصينهم من الإشاعات، والعمل على إدماج الطلاب مع بعضهم البعض لبث روح التعاون ومد جسور التواصل بين الطلاب .

ويتضمن فعاليات البرنامج الجلسة الافتتاحية، ومحاضرة عن الاتيكيت والبروتوكول والمراسم، وكذلك محاضرة عن التعامل الإعلامي، ومحاضرة بعنوان فن القيادة، وأخرى عن محاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة، ومحاضرة عن مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، بجانب ندوة ذاتية، والعديد من الأنشطة المتنوعة.