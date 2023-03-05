شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من نشاط الرياح والأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البيئة فى بيان صادر عنها اليوم، أنه استنادا إلى التقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، وكذلك إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، فإنه متوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية علي بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة علي فترات متقطعة مما يؤثر سلبياً على جودة الهواء.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وأهابت بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

هذا تتلقى غرفة العمليات المركزية يوزارة البيئة تتلقى على مدار الساعة كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 .

جدير بالذكر أن هناك العديد من المحافظات شهدت اليوم رياح شديدة تصاحبها بعض الأتربة.