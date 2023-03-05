محافظ الجيزة يتفقد الجمعيات الاستهلاكية والبدالين التموينيين بالطالبية والهرم

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القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الجمعيات الاستهلاكية والبدالين التموينيين بمنطقة التعاون وحسن محمد بأحياء الطالبية والهرم للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية، وصرف الحصص التموينية للمواطنين وفقاً للمقررات المخصصة لهم.

وحرص محافظ الجيزة على معاينة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة داخل المقار التموينية والتي تتميز بجودتها وتنوعها.

واطمأن المحافظ على توافر جميع المنتجات والسلع الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجودة المنتجات والسلع المعروضة، ومشدداً على توفير الكميات المناسبة منها لسد احتياجات المواطنين بصورة يومية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء على المواطن وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإعلان عن أسعار السلع في جميع المنافذ والمحلات التجارية.

كما تابع محافظ الجيزة معدلات توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية للمواطنين بكميات مناسبة بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

والتقى اللواء أحمد راشد بعدد من المواطنين للاستماع لآرائهم فيما تم توفيره من سلع غذائية متعددة، كما وجه بسرعة بحث مطالبهم، مؤكداً أن المحافظة حريصة علي فتح العديد من المنافذ السلعية والمعارض لتغطية قطاعات المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة للمواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وعاين "راشد"، عدد من المواقع التى من المقرر إنشاء أسواق حضارية عليها لخدمة مواطني حي الطالبية والهرم، وذلك وفقا لخطة التوسع في إنشاء الأسواق الحضارية التي تنفذها محافظة الجيزة لتكون بديلاً عن الأسواق العشوائية.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وعبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.