شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: افتتاح 455 معرض أهلا رمضان.. ومعرض القاهرة الرئيسى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض "أهلا رمضان" الرئيسى سيتم افتتاحه خلال أيام بعد استكمال أعمال التجهيزات وضخ السلع به، البيع بالمعرض سيكون بسعر التكلفة، مؤكداً أن إنشاء المعرض يأتى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
وأضاف الوزير خلال لقائه مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين واصحاب السلاسل التجارية بحضور اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية، و احمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، واحمد مهدى مستشار للرقابة والتوزيع.
وأوضح على المصيلحى ان الدولة اتخذت العديد من الاجراءات لسرعة انهاء الافراجات الجمركية، مشيراً الى ان الافراج الجمركي للسلع خاصة الاستراتيجية لها الاولوية، واكد سيادته ان عدد المعارض وصل الى 455 معرض على مستوى محافظات الجمهورية حتى الأن منتشرين بكل مركز ومدينة ونجع، اضافة الى السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بتخفيضات تصل الى 30%.
وقال احمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير ان اسعار السلع بالمعارض التي تم انشاؤها، بها نسب تخفيضات كبيرة، مع وجود 250 سيارة تُسير يومياً بالقرى والنجوع للوصول الى المواطنين بها بتخفيضات المعارض الموجودة بالمراكز والمدن، مضيفاً ان السلع المعروضة بتلك المعارض بجودة عالية، وبيتم مراقبتها تموينياً.