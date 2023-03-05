شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى زيادة تعريفة المواصلات تزامنا مع تحريك أسعار البنزين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين، تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقى بمطار القاهرة
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمطار القاهرة الدولي، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، محمد شياع السوداني، الذي يزور مصر زيارة رسمية.
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين، تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين.معلومات الوزراء: استقرار ترتيب مصر فى مؤشر أجيليتى اللوجستى للأسواق الناشئة
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تتناول أو تهم الشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة الصادر عن شركة أجيلتي لعام 2023، والذي أشار إلى استقرار ترتيب مصر، حيث حصلت على المركز الـ 21 من بين 50 دولة عام 2023، مسجلة 5.06 نقطة مقابل 5.0 نقطة عام 2022.
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعى، وفى مقدمتها مبادرة "صوتك مسموع" والتى تقوم بدور كبير فى تلقى ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المختصة، موضحًا أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة فى شهر أكتوبر 2018 للتواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عنهم.
حذرت المدارس طلاب الثانوية العامة المتأخرين عن تسليم استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدة أنه سيتم تحويل الطلاب إلى نظام المنازل بعد فصلهم وإعادة قيدهم مرة أخرى، حيث أكدت المدارس أن المهلة المحددة لتسليم الاستمارة انتهت الخميس 2 مارس الحالى.
تغلق وزارة الداخلية، غدا الاثنين، باب التقديم لحج القرعة، الذي تم الإعلان عنه منذ عدة أيام، حيث أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة حتى 6 مارس الحالى، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.
سجلت محطات شبكة الرصد الزلزالي في سوريا، هزة أرضية خفيفة بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، على عمق 16 كم، تبعد مسافة 56 كم شمال غرب مدينة تدمر.