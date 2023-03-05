شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى زيادة تعريفة المواصلات تزامنا مع تحريك أسعار البنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين، تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمطار القاهرة الدولي، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، محمد شياع السوداني، الذي يزور مصر زيارة رسمية.

رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقى بمطار القاهرةالحكومة تنفى زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى تزامنا مع تحريك أسعار البنزين

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين، تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين.

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تتناول أو تهم الشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة الصادر عن شركة أجيلتي لعام 2023، والذي أشار إلى استقرار ترتيب مصر، حيث حصلت على المركز الـ 21 من بين 50 دولة عام 2023، مسجلة 5.06 نقطة مقابل 5.0 نقطة عام 2022. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن ️درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية وجنوب الصعيد 37 درجة مئوية. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة ونصائح لمرضى الجيوب الأنفية بارتداء كمامات

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأسبوع الحالى، النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وستكون مماثلة للأسئلة التى تأتى بامتحانات الثانوية العامة نهاية العام الدراسى.

قررت النيابة الإدارية مد فترة التسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية خريجي دفعة 2022 من كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة؛ على الموقع الرسمي للنيابة الإدارية حتى الساعة الثالثة من عصر غدا الإثنين.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعى، وفى مقدمتها مبادرة "صوتك مسموع" والتى تقوم بدور كبير فى تلقى ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المختصة، موضحًا أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة فى شهر أكتوبر 2018 للتواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عنهم.

ثمن المستشار عمر مروان وزير العدل، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحماية الملكية الفكرية في إطار توجه الدولة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص وتقديم التوعية لـ33 مليونًا و827 ألفًا و901 امرأة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019، وحتى الآن، إلى جانب متابعة 7 ملايين و783 ألفًا و715 امرأة من خلال خدمات إعادة الفحص والمتابعة الدورية السنوية ضمن المبادرة.

حذرت المدارس طلاب الثانوية العامة المتأخرين عن تسليم استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدة أنه سيتم تحويل الطلاب إلى نظام المنازل بعد فصلهم وإعادة قيدهم مرة أخرى، حيث أكدت المدارس أن المهلة المحددة لتسليم الاستمارة انتهت الخميس 2 مارس الحالى. تغلق وزارة الداخلية، غدا الاثنين، باب التقديم لحج القرعة، الذي تم الإعلان عنه منذ عدة أيام، حيث أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة حتى 6 مارس الحالى، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك. غدا آخر موعد للتقديم لحج القرعة العام الجارى بأقسام الشرطة وإلكترونيا

زلزال بقوة 3.8 درجة بمقياس ريختر يضرب شمال غرب تدمر فى سوريا سجلت محطات شبكة الرصد الزلزالي في سوريا، هزة أرضية خفيفة بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، على عمق 16 كم، تبعد مسافة 56 كم شمال غرب مدينة تدمر.

معلومات الوزراء: استقرار ترتيب مصر فى مؤشر أجيليتى اللوجستى للأسواق الناشئةالتعليم تعلن النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة الأسبوع الجارىالنيابة الإدارية: مد فترة التسجيل لشغل وظيفة معاون نيابة حتى عصر الغدالتنمية المحلية: مبادرة "صوتك مسموع" تلقت 107 آلاف شكوى واستجابت لـ97.3% منهاوزير العدل يثمن اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي بحماية الملكية الفكريةالصحة: فحص وتوعية 33.8 مليون سيدة مجانا ضمن مبادرة الرئيس السيسى لدعم صحة المرأةتحذيرات لطلاب الثانوية العامة المتأخرين عن تسليم الاستمارة بالتحويل للمنازل