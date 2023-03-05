شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر القوائم المبدئية للمرشحين لرئاسة جامعة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، القوائم المبدئية للمتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة السويس وكشفت القائمة عن تقدم 11 مرشحا، وهم: -

1- الدكتور الدسوقي إبراهيم عيد

2-الدكتور محمد مازن جلال

3- الدكتور سعيد حامد عبادي

4-الدكتورة منال رشاد

5-الدكتور رانيا عبدالمنعم محمود

6-الدكتور يحيي يوسف

7- الدكتور أشرف محمد أحمد

8- الدكتور شريف محمد فهمي

9-الدكتور علي حسن علي

10- الدكتور وائل السيد إبراهيم

11- الدكتور أحمد سعيد أمين





وبدأ المجلس الأعلى للجامعات فى تلقى الطعون ضد المتقدمين على رئاسة جامعة كفر الشيخ وذلك بحسب الجدول الزمني المعلن لفتح باب الترشح على ان يتم اغلاق باب التقدم بالطعون غدا الأثنين .