9 مرشحين يتنافسون على رئاسة جامعة كفر الشيخ.. اعرف الأسماء

وبدأ المجلس الأعلى للجامعات فى تلقى الطعون ضد المتقدمين على رئاسة جامعة كفر الشيخ وذلك بحسب الجدول الزمني المعلن لفتح باب الترشح على ان يتم اغلاق باب التقدم بالطعون غدا الأثنين .

محمد يوسف

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