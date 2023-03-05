شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مبادرة "صوتك مسموع" تلقت 107 آلاف شكوى واستجابت لـ97.3% منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعى، وفى مقدمتها مبادرة "صوتك مسموع" والتى تقوم بدور كبير فى تلقى ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المختصة، موضحًا أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة فى شهر أكتوبر 2018 للتواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عنهم.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن مبادرة " صوتك مسموع " تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن 610,4 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 107,3 شكـوى تم حل عدد 104,8 شكوى بنسبة 97.3% وجارى حل 2496 شكوى، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة حل شكاوى المواطنين والمشكلات التى يعانون منها بكافة المحافظات، وتطوير منظومة الشكاوى لضمان سرعة الاستجابة.

وكشف وزير التنمية المحلية عن نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر فبراير الماضى، حيث تلقت المبادرة أكثر من 13,8 ألف رسالة منها 1467 شكوى، تم الرد على 81,4 % منها، وجارى حل 335 شكوى، مشيرا إلى أن أكثر الشكاوى كانت الإشغالات، وبلغ عددها 858 شكوى، ثم القـمامة 710 شكوى، ومخالـفات البناء 131 شكوى، ثم التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة 60 شكوى، وشكاوى الفسـاد وعـددها 7 شكاوى اضـافة إلى 29 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار، وعدد 7 شكاوى خاصة بمبادرة حياة كريمة، وتم توجيهها للجـهات المختصة بالمحافـظات لاتخـاذ اللازم.

وأكد آمنة، أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لإحداث نقلة فى خدمة شكاوى المواطنين، وسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكترونى أو صفحة فيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين فى إرسال شكواهم وحلها، مشيرًا إلى أن متابعى الصفحة تجاوز عددهم 82,4 ألف متابع.

وقال اللواء هشام آمنة أن مبادرة "صوتك مسموع" جاءت لتلبية مطالب المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، وأن الوزارة تعمل بشكل يومى وعلى مدار الساعة لإزالة جميع العقبات التى تواجه المواطن فى جميع قطاعات المحليات، موضحًا أن المبادرة تعمل على 5 محاور هى القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.

ونوه وزير التنمية المحلية إلى أن خدمة الواتس آب تلقت 10,7 ألف رسالة، تضمنت 1543 شكوى تم حل 1264 شكوى منها وجارى حل الباقى، وتلقى البريد الألكترونى 258 رسالة منها 34 شكوى، تم حل 30 منها وجارى حل باقى الشكاوى، فيما تلقى الخط الساخن 558 اتصالًا تضمنت اقتراحات واستفسارات عن الشكاوى المقدمة، وتم توجيهها للجهات المختصة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وجميع المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها فى مشاركة المواطنين فى المحافظات بالابلاغ عن أى نقص فى السلع والخدمات والمغالاة فى أسعار بعض السلع أو تعريفة الركوب، وأيضا تفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمواعيد غلق المحال والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدى الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا الوزير المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمسة بالتواصل الفورى مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" www.facebook.com/sotakmasmwo)) والبريد الإلكترونى [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.