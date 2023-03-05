شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح للانتخابات العمالية التكميلية بمجالس إدارة شركات ولجان نقابية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت في التاسعة من صباح اليوم الأحد وحتى الخامسة مساء، عملية فتح باب الترشح للانتخابات العمالية التكميلية، تمهيدا لإجرائها مطلع الأسبوع المقبل، لاختيار ممثلي العاملين في بعض مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام وبعض اللجان النقابية في عدد من الشركات.

وقال بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة اليوم، إن التقدم بأوراق الترشح بشأن اللجان النقابية سوق يكون بمقر مديرية القوى العاملة بالقاهرة، بينما مجالس إدارات الشركات سيكون داخل مقرات تلك الشركات.

وبحسب البيان، أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، حرص الدولة المصرية على الحريات النقابية وحق العمال في تشكيل تنظيماتهم العمالية واختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية، التزاماً بمعايير العمل والاتفاقيات الدولية الموقِعة عليها مصر، مشيراً إلى أهمية دور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز علاقات العمل، مما يسهم في زيادة الانتاجية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وبشأن ممثلي العاملين بمجالس الإدارات جاء في بيان الوزارة بصفتها الجهة الإدارية، أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وكذلك عدد من اللجان النقابية، وتنفيذاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017 وتعديلاته، تعلن الوزارة عن الجدول الزمني لمواعيد هذه الانتخابات كخطوات تنظيمية، لاستكمال الدورة النقابية 2022 / 2026.

وأوضحت في بيانها، أنه بشأن إنتخابات ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات، فقد صدر القرار الوزاري رقم 72 لسنة 2023، بشأن انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارات الشركات الآتية: شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وشركة النصر لصناعة السيارات، وشركة الكراكات المصرية، وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، وذلك وفقاً للجدول الزمني التالي: يُفتح باب الترشح اليوم الأحد الموافق 5 /3/ 2023، وإعلان أسماء المرشحين غدا الإثنين الموافق 6 / 3 / 2023، والطعون يوم الثلاثاء الموافق 7 / 3 / 2023، والبت في الطعون يوم الأربعاء الموافق 8 / 3 / 2023، وإعلان الكشوف النهائية من يوم الخميس الموافق 9 / 3 / 2023 إلى يوم الجمعة الموافق 10 / 3 /2023، والانتخابات يوم السبت الموافق 11/ 3 / 2023، وإعلان النتيجة والتظلم منها يوم الأحد الموافق 12 / 3 / 2023، والبت في التظلم يوم الإثنين الموافق 13 / 3 / 2023، وإيداع الأوراق يوم الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 2023.

وأضاف البيان أنه وبشأن انتخابات رئيس وأعضاء بعض اللجان النقابية المقرر إعادة الإنتخابات التكميلية فيها فقد صدر القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023، بشأن إجراء الانتخابات النقابية العمالية لكلِ من، أولا: "رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الأوقاف، واللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري، وبذات المرشحين الذين تقدموا بطلباتهم في شهر مايو 2022 لانتخابات الدورة النقابية 2022- 2026، وذلك وفقاً لجدول زمني لمواعيد الانتخاب لاستكمال الدورة النقابية 2022 / 2026، على أن تكون الانتخابات يوم الأحد الموافق 12 / 3 / 2023، وإعلان النتيجة والتظلم منها يوم الإثنين الموافق 13 / 3 / 2023، والبت في التظلم يوم الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 2023، وإيداع الأوراق يوم الأربعاء الموافق 15 / 3 / 2023".

ثانيا إجراء الإنتخابات التكميلية للجنة النقابية للعاملين بشركة النصر لصناعة السيارات تنفيذا للقرار الوزاري رقم 71 لسنة 2023، المتضمن الجدول الزمني لمواعيد الترشح والإنتخاب لعضوية مجلس إدارة تلك اللجنة للدورة النقابية الحالية، على أن يتم فتح باب الترشح اليوم الأحد الموافق 5 /3/ 2023، وإعلان أسماء المرشحين غدا الإثنين الموافق 6 / 3 / 2023، والطعون يوم الثلاثاء الموافق 7 / 3 / 2023، والبت في الطعون يوم الأربعاء الموافق 8 / 3 / 2023، وإعلان الكشوف النهائية من يوم الخميس الموافق 9 / 3 / 2023 إلى يوم الجمعة الموافق 10 / 3/ 2023، والانتخابات يوم السبت الموافق 11/ 3 / 2023، وإعلان النتيجة والتظلم منها يوم الأحد الموافق 12 / 3 / 2023، والبت في التظلم يوم الإثنين الموافق 13 / 3 / 2023، وإيداع الأوراق يوم الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 2023.