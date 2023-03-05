شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية: مد فترة التسجيل لشغل وظيفة معاون نيابة حتى عصر غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النيابة الإدارية مد فترة التسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية خريجي دفعة 2022 من كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة؛ على الموقع الرسمي للنيابة الإدارية حتى الساعة الثالثة من عصر غدا الإثنين، وذلك عبر أيا من الرابطين:

رابط أول:

https://bit.ly/3EAf3ur

رابط ثاني:

https://alt.apsys.app/login

جاء ذلك في ضوء حرص النيابة الإدارية على تمكين المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية خريجي دفعة ٢٠٢٢ من كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة.