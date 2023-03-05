شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تبدأ صوم الأسبوع الثالث من الصوم الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، صوم الأسبوع الثالث من الصوم الكبير، والذى بدأ بأحد الاستعداد وأحد التجربة ثم اليوم أحد الابن الضال.

وذكر كاهن كنيسة مارمرقس للأقباط الأرثوذكس، أن هذا الصوم يكون من الدرجة الأولى، ويختلف عن الأصوام التى فيها سمك وله نسكياته، وهذا الصوم هو الذى صامه السيد المسيح شخصيا فقد صام 40 يوما ونضيف عليهم أسبوع الاستعداد وأسبوع الختام.

وأوضح أن أسبوع الاستعداد يكون هدفه أن الأقباط بدأو يتأقلموا مع الصيام، وكل أسبوع له اسم، والأسبوع الأول أحد الكنوز أو أسبوع الاستعداد، والأسبوع الثانى أحد التجربة والثالث أحد الابن الضال والرابع أحد السامرية والخامس أحد المخلع والسادس أحد المولود أعمى والسابع أحد الشعانين والأحد الأخير يكون عيد القيامة.

والصوم الكبير يتميز بالنبؤات فى القداس، وهى قراءات من العهد القديم، ونربطها بأحداث الأسبوع من العهد الجديد.