شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر إتلاف أسفلت لمحل ومطعم شهير فى الدقى والان مع تفاصيل الخبر
وفي هذا الإطار، تمكن حي الدقي، من ضبط محل عصائر شهير في شارع محي الدين أثناء قيامه بإلقاء مخلفات على الطريق العام وتم تحرير مخالفة وإنذار بغلق المحل في حال التكرار.
ورصد الحي من خلال دوريات المتابعة الميدانية محل برجر شهير في شارع مصدق أثناء إلقاء مياه ملوثه على الطريق العام وتم تحرير محضر تالف رصف بحجم المخالفة، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.
وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع هيئة النظافة وتنظيم دوريات ميدانية لتحقيق الرقابة الصارمة وضبط السيارات التى تتخلص من المخلفات وتلقى بها بالمحاور والطرق.
جدير بالذكر أن حي الدقي تمكن من خلال دوريات المتابعة الميدانية من ضبط عربة كارو أثناء إلقاء مخلفات بالطريق العام أسفل كوبري الدقي المعدني.
وقام الحي فور رصد الواقعة بالتحفظ على العربة وإيداعها في مخازن الحي وإرسال الحصان إلى حديقة الحيوان لتحقيق الردع العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبها مع القيام برفع المخلفات الناتجة عنها حفاظاً على كفاءة النظافة بالطريق.